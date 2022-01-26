Байден допустил введение санкций против Путина в случае вторжения РФ в Украину

"Если бы он [Путин] вторгся [в Украину], это было бы самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны. Это изменило бы мир", – сказал Байден журналистам.

При этом американский лидер заявил, что США не собираются вводить свои войска или силы НАТО в Украину в случае российского вторжения.

"Но будут серьезные экономические последствия, если он [Путин] начнет вторжение", – добавил он.

Одна из журналисток спросила у Байдена, допускает ли он возможность введения санкций в отношении Путина в случае вторжения России в Украину.

"Да, я бы это рассмотрел", – ответил он.