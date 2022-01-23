Байден обсудил агрессивные действия Кремля со своей командой по национальной безопасности

В ходе обсуждения Байден подтвердил, что, если РФ продолжит вторжение в Украину, Россию ожидают "быстрые и серьезные последствия" от США, их союзников и партнеров.

Today, President Biden met with his national security team to discuss continued Russian aggressive actions toward Ukraine. He affirmed that if Russia further invades Ukraine, the United States will impose swift and severe consequences on Russia with our Allies and partners. pic.twitter.com/QlAHYgqu1q — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2022

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 21 января в Женеве говорил, что вернется в Вашингтон для консультаций с президентом Джо Байденом и командой по нацбезопасности, а также с членами конгресса и затем с союзниками и партнерами Соединенных Штатов.

После этого на следующей неделе США "поделятся с Россией своими опасениями и идеями более детально в письменном виде" и стороны продолжат переговоры.