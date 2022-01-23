ГОРДОН
 
 
МИР

Байден обсудил агрессивные действия Кремля со своей командой по национальной безопасности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден напомнил о санкциях, которые США готовы ввести против РФ
Байден напомнил о санкциях, которые США готовы ввести против РФ
Фото: EPA

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 23 января встретился со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающуюся агрессию России в отношении Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в Twitter.

В ходе обсуждения Байден подтвердил, что, если РФ продолжит вторжение в Украину, Россию ожидают "быстрые и серьезные последствия" от США, их союзников и партнеров.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 21 января в Женеве говорил, что вернется в Вашингтон для консультаций с президентом Джо Байденом и командой по нацбезопасности, а также с членами конгресса и затем с союзниками и партнерами Соединенных Штатов.

После этого на следующей неделе США "поделятся с Россией своими опасениями и идеями более детально в письменном виде" и стороны продолжат переговоры.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря на фоне наращивания войск на границе с Украиной МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

21 января Блинкен встретился в Женеве с Лавровым, этой встрече предшествовали визиты главы Госдепа в Киев и Берлин. По ее итогам Блинкен заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, отметил, что США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния и пообещал, что США представят России свои предложения в письменном виде.

Теги: Россия, США, санкции, Джо Байден, Белый дом, российская агрессия, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Младшая сестра супермодели Кейт Мосс снялась в одних стрингах и показала на камеру голую грудь
Младшая сестра супермодели Кейт Мосс снялась в одних стрингах и показала на камеру голую грудь
Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже
Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже
Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы
"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы
"Секс-бомба", "В 56 выглядит на 26". Элизабет Херли позировала в бикини, разведя на камеру ноги
"Секс-бомба", "В 56 выглядит на 26". Элизабет Херли позировала в бикини, разведя на камеру ноги
"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограммовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео
"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограммовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео
"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах
"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах
"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте
"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане
"Ничего естественного. Все Photoshop". 45-летний Галкин оправдался за обработку фото в соцсети
"Ничего естественного. Все – Photoshop". 45-летний Галкин оправдался за обработку фото в соцсети
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде
63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото
63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото
"Теперь понятно, на кого дочь похожа". Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа
"Теперь понятно, на кого дочь похожа". Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам
"Маммопластика, ринопластика и свадьба". Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год
"Маммопластика, ринопластика и свадьба". Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (237131)
2
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (188160)
3
"Я как-то без сисек проживу". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере (127498)
4
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка (86941)
5
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени (66178)
6
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность (56868)
7
"Сильно красивая", "Богиня. Огонь!" Мейхер показала голую ногу и грудь (51482)
8
"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом (44814)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS