Шольц отказался от встречи с Байденом из-за плотного рабочего графика – СМИ

Немецкое издание отмечает, что Шольц сослался на плотный рабочий график.

Сообщается, что стороны пытаются организовать встречу Байдена и Шольца в середине февраля 2022 года.

В немецком правительстве отказались от комментариев Der Spiegel.

The Wall Street Journal сообщила 20 января, что глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс тайно посетил Берлин перед официальным визитом в столицу ФРГ госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Собеседники издания сообщили, что Бернс встретился с Шольцем и проинформировал его и представителей немецкого разведывательного сообщества о вероятных сценариях ситуации вокруг Украины и России.

Блинкен встретился с Шольцем в Берлине 20 января, они заявили "о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также совместную приверженность введению жестких мер в случае, если Россия усилит агрессию против Украины".

Bloomberg со ссылкой на источники писало 17 января, что в правительстве США обсуждают "проблему Германии", в Вашингтоне сомневается в готовности Берлина ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину.