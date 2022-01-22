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Шольц отказался от встречи с Байденом из-за плотного рабочего графика – СМИ

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Шольц отказался в скором времени посетить Вашингтон
Шольц отказался в скором времени посетить Вашингтон
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался в скором времени посетить Вашингтон и обсудить с президентом США Джо Байденом вопрос накопления войск РФ возле границ Украины. Об этом 21 января пишет Der Spiegel.

Немецкое издание отмечает, что Шольц сослался на плотный рабочий график.

Сообщается, что стороны пытаются организовать встречу Байдена и Шольца в середине февраля 2022 года.

В немецком правительстве отказались от комментариев Der Spiegel.

The Wall Street Journal сообщила 20 января, что глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс тайно посетил Берлин перед официальным визитом в столицу ФРГ госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Собеседники издания сообщили, что Бернс встретился с Шольцем и проинформировал его и представителей немецкого разведывательного сообщества о вероятных сценариях ситуации вокруг Украины и России.

Блинкен встретился с Шольцем в Берлине 20 января, они заявили "о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также совместную приверженность введению жестких мер в случае, если Россия усилит агрессию против Украины".

Bloomberg со ссылкой на источники писало 17 января, что в правительстве США обсуждают "проблему Германии", в Вашингтоне сомневается в готовности Берлина ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Джо Байден, правительство, граница, ФРГ, переговоры, Вашингтон, агрессия, нападение, вторжение, визит, встреча, Олаф Шольц
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