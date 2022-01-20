Директор ЦРУ на этой неделе негласно посещал Берлин. Он обсуждал с Шольцем Украину и "Северный поток – 2" – СМИ

Газета пишет, что визит Бернса был осуществлен "в рамках своих усилий по убеждению европейских стран сплотиться вокруг более жесткого ответа Москве и в поддержку Украины". Берлин он посетил за несколько дней до поездки туда госсекретаря Энтони Блинкена.

Собеседники издания сообщили, что глава ЦРУ встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и проинформировал его и представителей немецкого разведывательного сообщества о вероятных сценариях ситуации вокруг Украины и России.

Также обсуждался газопровод "Северный поток – 2". Бернс, по словам собеседников издания, призвал Берлин прекратить его работу в случае вторжения РФ в Украину.

По данным источников, глава ЦРУ был отправлен в Берлин после того, как Шольц воздержался от объявления, что Германия заморозит "Северный поток – 2" в случае российского вторжения. По словам американских дипломатов, канцлер и его помощники в частном порядке давали такие заверения, но пока не объявляли об этом публично. В последние дни Шольц избегал отвечать на вопросы журналистов о санкциях против трубопровода, отмечает СМИ.

18 января американский канал CNN сообщал, что Бернс на прошлой неделе негласно посещал Киев. Директор ЦРУ, по данным СМИ, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили "текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности". Также он "проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями по поводу дальнейшего вторжения России в Украину", сказал собеседник. Официально о визите не сообщали. CNN отмечает, что ЦРУ придерживается "давней политики" не комментировать и не объявлять публично о поездке директора.