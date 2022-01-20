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ПОЛИТИКА

Директор ЦРУ на этой неделе негласно посещал Берлин. Он обсуждал с Шольцем Украину и "Северный поток – 2" – СМИ

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Бернс (на фото) посетил Берлин перед визитом Блинкена
Бернс (на фото) посетил Берлин перед визитом Блинкена
Фото: EPA

Глава Центрального разведуправления США (ЦРУ) Уильям Бернс на этой неделе совершил негласный визит в Берлин. Об этом 20 января сообщило издание The Wall Streat Journal.

Газета пишет, что визит Бернса был осуществлен "в рамках своих усилий по убеждению европейских стран сплотиться вокруг более жесткого ответа Москве и в поддержку Украины". Берлин он посетил за несколько дней до поездки туда госсекретаря Энтони Блинкена.

Собеседники издания сообщили, что глава ЦРУ встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и проинформировал его и представителей немецкого разведывательного сообщества о вероятных сценариях ситуации вокруг Украины и России.

Также обсуждался газопровод "Северный поток – 2". Бернс, по словам собеседников издания, призвал Берлин прекратить его работу в случае вторжения РФ в Украину.

По данным источников, глава ЦРУ был отправлен в Берлин после того, как Шольц воздержался от объявления, что Германия заморозит "Северный поток – 2" в случае российского вторжения. По словам американских дипломатов, канцлер и его помощники в частном порядке давали такие заверения, но пока не объявляли об этом публично. В последние дни Шольц избегал отвечать на вопросы журналистов о санкциях против трубопровода, отмечает СМИ.

18 января американский канал CNN сообщал, что Бернс на прошлой неделе негласно посещал Киев. Директор ЦРУ, по данным СМИ, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили "текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности". Также он "проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями по поводу дальнейшего вторжения России в Украину", сказал собеседник. Официально о визите не сообщали. CNN отмечает, что ЦРУ придерживается "давней политики" не комментировать и не объявлять публично о поездке директора.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, ЦРУ, Северный поток – 2, Уильям Бернс, Олаф Шольц
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