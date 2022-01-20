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ЦРУ пока не нашло доказательств причастности России к "гаванскому синдрому" – СМИ

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ЦРУ продолжит расследовать случаи "гаванского синдрома"
ЦРУ продолжит расследовать случаи "гаванского синдрома"
Фото: cia / Instagram

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в промежуточном отчете пришло к выводу, что волна странных заболеваний у американских чиновников по всему миру, известных как "гаванский синдром", вряд ли связана с атакой России или других государств. Об этом CNN сообщил неназванный высокопоставленный чиновник ЦРУ.

Расследователи обнаружили, что в большинстве случаев симптомы "гаванского синдрома" были связаны с медицинскими причинами или факторами окружающей среды и техническими факторами, включая ранее не диагностированные заболевания.

Но есть случаи, которые не поддаются объяснению. Официальные лица отказались сообщить, сколько именно таких случаев было, но аналитики ЦРУ сосредоточились на 20 из них. В спецслужбе считают, что изучение этих 20 случаев поможет узнать кто или что стоит за "гаванским синдромом".

Источник CNN в ЦРУ сказал, что спецслужба не исключает, что эти немногие инциденты могут быть вызваны атакой со стороны.

Контекст:

Термин "гаванского синдрома" власти США используют для описания последствий атак с использованием "направленной энергии". Спецслужбы США подозревали, что Главное разведуправление РФ совершило несколько атак на американских дипломатов за рубежом с применением микроволн или "направленной энергии". 

Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал это "атаками кубинского правительства". В 2017 году посольство и консульство США пришлось эвакуировать с Кубы. Власти Кубы отрицают ответственность за подобные атаки.

По данным The Wall Street Journal, в целом загадочное неврологическое заболевание поразило около 200 американских дипломатов по всему миру. Инциденты также были зафиксированы в России, Китае, Австрии, Сербии и Германии. 

В мае 2021 года вылет самолета вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура в столицу Вьетнама Ханой задержали на несколько часов из-за сообщений об "аномальном инциденте" в Ханое, который связан со здоровьем. В результате инцидента в Ханое как минимум одного американского чиновника нужно было эвакуировать. 

В сентябре во время визита в Дели (Индия) главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса один из чиновников ведомства почувствовал "гаванский синдром", его пришлось госпитализировать. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, ЦРУ, спецслужбы, дипломаты, болезнь
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