ЦРУ пока не нашло доказательств причастности России к "гаванскому синдрому" – СМИ

Расследователи обнаружили, что в большинстве случаев симптомы "гаванского синдрома" были связаны с медицинскими причинами или факторами окружающей среды и техническими факторами, включая ранее не диагностированные заболевания.

Но есть случаи, которые не поддаются объяснению. Официальные лица отказались сообщить, сколько именно таких случаев было, но аналитики ЦРУ сосредоточились на 20 из них. В спецслужбе считают, что изучение этих 20 случаев поможет узнать кто или что стоит за "гаванским синдромом".

Источник CNN в ЦРУ сказал, что спецслужба не исключает, что эти немногие инциденты могут быть вызваны атакой со стороны.