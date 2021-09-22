В Индии сотрудник ЦРУ почувствовал "гаванский синдром", его госпитализировали – CNN

Инцидент с "гаванским синдромом" заставил главу ЦРУ Уильяма Бернса "кипеть от гнева", сказал один из источников CNN Фото: ЕРА

Инцидент встревожил правительство Штатов и заставил Бернса "кипеть от гнева", сообщил один из собеседников телеканала.

По словам других источников, в ЦРУ посчитали это прямым сигналом Бернсу о том, что никто не застрахован от таких атак, включая окружение руководителя американского разведуправления.

Ситуация в Индии может повлечь за собой последствия, поскольку график директора ЦРУ не разглашается. В официальных кругах США глубоко обеспокоены тем, что кто-то мог узнать о визите Бернса и спланировать атаку, сообщили собеседники.