Рейс вице-президента США из Сингапура во Вьетнам задержали из-за подозрений на "гаванский синдром" в Ханое

Самолет Харрис задержали более чем на три часа Фото: ЕРА

Термин "аномальный инцидент, связанный со здоровьем" власти США используют для описания "гаванского синдрома", последствий атак с использованием "направленной энергии".

Самолет Харрис должен был вылететь из Сингапура в 16.00 по местному времени, написало агентство Bloomberg, но в итоге отправился в Ханой в 19.30.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил CBS News, что этот инцидент согласуется с предыдущими сообщениями о случаях "гаванского синдрома" на Кубе и во всем мире. Этот случай был серьезным, как минимум одного чиновника нужно было эвакуировать, отметил источник телеканала.

По его словам, во Вьетнаме ранее регистрировали случаи "гаванского синдрома".