Американские дипломаты в Колумбии пожаловались на "гаванский синдром"

"Гаванским синдромом" в США называют атаки с применением микроволн или "направленной энергии".

Посол США в Колумбии Филипп Голдберг разослал электронные письма, в которых указал, что среди сотрудников зафиксировали "аномальные инциденты со здоровьем". По крайней мере одну семью дипломата вывезли из Колумбии для лечения, сообщил один их чиновников.

Другой собеседник газеты, знакомый с подробностями этих случаев, сказал, что среди пострадавших были сотрудники спецслужб. Он не уточнил количество пострадавших. Перенесшие атаки слышали скрежет и ощущали вибрацию в голове, отметил он.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес сказал, что знает о случаях "гаванского синдрома". По информации The Washington Post, он предоставил возможность расследования американским властям.

Государственный департамент США заявил о тщательном расследовании сообщений об атаках, откуда бы они ни поступали.