Американские дипломаты в Женеве и Париже пострадали от "гаванского синдрома" – WSJ

О предполагаемом заболевании американских чиновников, работающих в Женеве и Париже, летом 2021 года стало известно в Государственном департаменте США. По крайней мере три американца, работающие в консульстве США в Женеве, страдали синдромом, который в администрации президента США Байдена назвали "аномальным инцидентом со здоровьем".

В ноябре 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация Байдена сосредоточена на выяснении сути этих инцидентов, которые, по его словам, причинили серьезный физический и физиологический вред с тех пор, как о них более пяти лет назад впервые сообщили дипломаты, работающие в посольстве США в Гаване.

Симптомы синдрома включают головные боли, головокружение, когнитивные нарушения, шум в ушах, проблемы со зрением, слухом и равновесием. Многие официальные лица страдали от симптомов спустя годы после сообщения об инциденте, а у некоторых были диагностированы черепно-мозговые травмы.