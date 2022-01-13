Американские дипломаты в Женеве и Париже пострадали от "гаванского синдрома" – WSJ

О предполагаемом заболевании американских чиновников, работающих в Женеве и Париже, летом 2021 года стало известно в Государственном департаменте США. По крайней мере три американца, работающие в консульстве США в Женеве, страдали синдромом, который в администрации президента США Байдена назвали "аномальным инцидентом со здоровьем".
В ноябре 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация Байдена сосредоточена на выяснении сути этих инцидентов, которые, по его словам, причинили серьезный физический и физиологический вред с тех пор, как о них более пяти лет назад впервые сообщили дипломаты, работающие в посольстве США в Гаване.
Симптомы синдрома включают головные боли, головокружение, когнитивные нарушения, шум в ушах, проблемы со зрением, слухом и равновесием. Многие официальные лица страдали от симптомов спустя годы после сообщения об инциденте, а у некоторых были диагностированы черепно-мозговые травмы.
Термин "гаванского синдрома" власти США используют для описания последствий атак с использованием "направленной энергии". Спецслужбы США подозревали, что Главное разведуправление РФ совершило несколько атак на американских дипломатов за рубежом с применением микроволн или "направленной энергии".
Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал это "атаками кубинского правительства". В 2017 году посольство и консульство США пришлось эвакуировать с Кубы. Власти Кубы отрицают ответственность за подобные атаки, которые до сих пор не установлены.
Аналогичные инциденты были зафиксированы с дипломатами США в России и Китае. Американские дипломаты жаловались на головокружение, шум и боли в ушах, потерю равновесия и слуха, давление в голове. Недомогание получило название "гаванский синдром".
В мае 2021 года вылет самолета вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура в столицу Вьетнама Ханой задержали на несколько часов из-за сообщений об "аномальном инциденте" в Ханое, который связан со здоровьем. В результате инцидента в Ханое как минимум одного американского чиновника нужно было эвакуировать.
В сентябре во время визита в Дели (Индия) главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса один из чиновников ведомства почувствовал "гаванский синдром", его пришлось госпитализировать.