"Незначительных агрессий не бывает". Зеленский ответил на заявление Байдена

Зеленский: Не бывает незначительных жертв и маленького горя от потери близких Фото: EPA

"Хотим напомнить большим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент большого государства", – написал Зеленский.

Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2022

На пресс-конференции 19 января президент США Джо Байден заявил, что Россия столкнется с последствиями, если вторгнется в Украину.

"Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать. Но если они действительно сделают то, на что они способны, с силами, сосредоточенными на границе, – для России будет катастрофой дальнейшее вторжение в Украину", – сказал американский лидер.