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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арахамия: Российские военные палатки на границе с Украиной полупустые, активной подготовки РФ к нападению нет

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Палатки и казармы российских войск на границе с Украиной полупустые, утверждает Арахамия
Палатки и казармы российских войск на границе с Украиной полупустые, утверждает Арахамия
Фото: David Braun (Давид Арахамия) / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия 25 января в кулуарах Верховной Рады заявил журналистам, что информация о мобильных военных лагерях РФ на границе с Украиной не соответствует действительности. Видеотрансляцию разместило в Facebook издание "Страна".

"Есть много теорий заговора, мы их просто не хотим распространять. Мы видим, что это информационная составляющая сложившейся ситуации, она не военная. Еще вчера были открыты данные о том, что накопительные мероприятия Российской Федерации, там где есть палатки и вероятные казармы, – они полупустые, но со спутника выглядит очень предостерегающе", – отметил он.

https://www.facebook.com/gazetastranaua/videos/311972497529573/

Контекст:

В марте 2021 года Россия начала стягивать войска к украинской границеи в оккупированный Крым. 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за три недели РФ перебросила к западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь наращивает численность войск у границ с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в 200-километровой зоне от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряженности.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, сказал, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. Среди возможных санкций называлось отключение России от международной платежной системы SWIFT. О намерении ввести "масштабные санкции" против России в случае вторжения в Украину заявляла также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

24 января Данилов заявил на брифинге, что на сегодняшний день нет свидетельств тому, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе и причин для паники нет.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, война, агрессия, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине, Давид Арахамия, российские военные
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