ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский отказался от слов об оккупации Россией Харькова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Харьков это наш город с нашими крутыми людьми
Зеленский: Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в комментариях под своим видеообращением в Instagram заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован.

В комментариях под роликом пользователь с ником strelnickoff написал: "Харьков надеется. Харьков – это Украина, и он не хочет быть оккупированным Россией".

На эту фразу отреагировал Зеленский.

"И не будет никогда оккупированным! Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми" – написал он.

Скриншот: zelenskiy_official / Instagram
Скриншот: zelenskiy_official / Instagram

Контекст:

В опубликованном 20 января интервью The Washington Post Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Мэр города Игорь Терехов, комментируя слова президента, отметил, что у Харькова есть все необходимые силы и средства, чтобы дать отпор потенциальному захватчику. "Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", – подчеркнул Терехов.

Бывший министр внутренних дел Украины, экс-глава Харьковской областной государственной администрации Арсен Аваков призвал Зеленского быть "осторожнее со словами". "Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами… Угрозы реальны – риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014-м. Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерик – будем готовы себя защитить. Когда говорю "будем", имею в виду всю большую Украину", – заявил Аваков. По его словам, "Харьков был и будет украинским городом".

21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. "То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", – подчеркнул спикер главы государства.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Харьков, оккупация, Владимир Зеленский, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала, как принимает решение в безвыходной ситуации
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала, как принимает решение в безвыходной ситуации
"Назло с любовником полетела", "Как хорошо, что вы отдыхаете". Ани Лорак показала новое фото с отдыха за границей
"Назло с любовником полетела", "Как хорошо, что вы отдыхаете". Ани Лорак показала новое фото с отдыха за границей
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей
"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей
Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения
Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (109307)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (94706)
3
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (94219)
4
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (86176)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (73554)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (68550)
7
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (45101)
8
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (38597)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS