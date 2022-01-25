Зеленский отказался от слов об оккупации Россией Харькова

В комментариях под роликом пользователь с ником strelnickoff написал: "Харьков надеется. Харьков – это Украина, и он не хочет быть оккупированным Россией".
На эту фразу отреагировал Зеленский.
"И не будет никогда оккупированным! Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми" – написал он.
В опубликованном 20 января интервью The Washington Post Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.
Мэр города Игорь Терехов, комментируя слова президента, отметил, что у Харькова есть все необходимые силы и средства, чтобы дать отпор потенциальному захватчику. "Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", – подчеркнул Терехов.
Бывший министр внутренних дел Украины, экс-глава Харьковской областной государственной администрации Арсен Аваков призвал Зеленского быть "осторожнее со словами". "Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами… Угрозы реальны – риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014-м. Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерик – будем готовы себя защитить. Когда говорю "будем", имею в виду всю большую Украину", – заявил Аваков. По его словам, "Харьков был и будет украинским городом".
21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. "То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", – подчеркнул спикер главы государства.