Зеленский отказался от слов об оккупации Россией Харькова

В комментариях под роликом пользователь с ником strelnickoff написал: "Харьков надеется. Харьков – это Украина, и он не хочет быть оккупированным Россией".

На эту фразу отреагировал Зеленский.

"И не будет никогда оккупированным! Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми" – написал он.

Скриншот: zelenskiy_official / Instagram