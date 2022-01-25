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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чехия рассмотрит отправку военных в Украину, если об этом попросит Киев

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Чернохова: В случае обострения ситуации Чехия готова принять беженцев из Украины
Чернохова: В случае обострения ситуации Чехия готова принять беженцев из Украины
Фото: Ministerstvo obrany České republiky / Facebook

Чехия не исключает возможности отправить в Украину своих военнослужащих, чтобы помочь противостоять российской агрессии, если об этом попросит официальный Киев, также страна готова в случае полномасштабного вторжения РФ принять украинских женщин и детей. Об этом 24 января в интервью Denik N заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Журналисты спросили министра, планирует ли Чехия посылать в Украину контингент военнослужащих, как это сделала Канада. Чернохова ответила, что о чешских военных пока никто не спрашивал, но если от украинских властей поступит такой запрос, то в Чехии его рассмотрят.

Она отметила, что если ситуация обострится и Украине нужно будет выслать женщин и детей в безопасное место, Чехия готова будет в этом помочь и принять украинцев.

Ранее Чернохова сообщала, что Чехия может предоставить или продать вооружения Украине, в коалиционном правительстве страны есть консенсус по этому вопросу.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.

Теги: Россия, Украина, Чехия, военные, беженцы, вооружение, агрессия, военная помощь, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия
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