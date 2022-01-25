Чехия рассмотрит отправку военных в Украину, если об этом попросит Киев

Журналисты спросили министра, планирует ли Чехия посылать в Украину контингент военнослужащих, как это сделала Канада. Чернохова ответила, что о чешских военных пока никто не спрашивал, но если от украинских властей поступит такой запрос, то в Чехии его рассмотрят.

Она отметила, что если ситуация обострится и Украине нужно будет выслать женщин и детей в безопасное место, Чехия готова будет в этом помочь и принять украинцев.

Ранее Чернохова сообщала, что Чехия может предоставить или продать вооружения Украине, в коалиционном правительстве страны есть консенсус по этому вопросу.