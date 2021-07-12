Чехия отказала России в размещении наземной станции ГЛОНАСС из-за риска шпионажа – СМИ

По словам министра транспорта Чехии Карела Гавличека, РФ обратилась с просьбой об эксплуатации спутниковой системы ГЛОНАСС.

"Мы просили дать больше информации, но с нами никто не связался. Следовательно, такой запрос не был одобрен. Чехия как член ЕС ориентируется и полагается на европейскую навигационную систему Galileo, которая находится в Праге, обслуживает все государства – члены ЕС и находится под общественным контролем", – подчеркнул министр.

По данным журналистов, с запросом России были ознакомлены чешские спецслужбы и военная разведка. Они отвергли возможность размещения РФ системы ГЛОНАСС.

"Был риск, что в технологических функциях станции мог быть спрятан активный элемент, который осуществлял бы шпионскую деятельность. Это система, используемая как часть навигации по всему миру, но ГЛОНАСС также содержит зашифрованные механизмы, которые служат российской армии и ее интересам", – сказал изданию источник в спецслужбе.

По информации Respekt, европейские спецслужбы собрали доказательства того, что новые спутники будут иметь шпионские функции. Одна из них – система обнаружения событий в шахтах, где размещены нероссийские ракеты с ядерными боеголовками. Это позволит Москве немедленно отреагировать ответным ударом.