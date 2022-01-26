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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Германии анонсировала предоставление Украине военной помощи – 5 тыс. защитных касок

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Защитные каски это "оборудование, которое нужно" Украине в нынешних условиях, считает Ламбрехт
Защитные каски – это "оборудование, которое нужно" Украине в нынешних условиях, считает Ламбрехт 
Фото: ЕРА

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок. Об этом министр обороны страны Кристин Ламбрехт заявила 26 января, сообщила пресс-служба бундесвера в Twitter.

По мнению Ламбрехт, защитные каски – это "оборудование, которое нужно". Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства журналистам, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung

Также она приветствовала возобновление переговоров в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе, подчеркнув, что Германия работает над мирным урегулированием конфликта между Украиной и Россией. В переговорном процессе есть "красные линии", сказала Ламбрехт. Соблюдение международного права и целостность государств – среди них, уточнила она. 

Германия с начала войны предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. 

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения. 

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, переговоры, военная помощь, нормандский формат, российская агрессия, война в Украине
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