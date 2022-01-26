Министр обороны Германии анонсировала предоставление Украине военной помощи – 5 тыс. защитных касок

По мнению Ламбрехт, защитные каски – это "оборудование, которое нужно". Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства журналистам, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Также она приветствовала возобновление переговоров в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе, подчеркнув, что Германия работает над мирным урегулированием конфликта между Украиной и Россией. В переговорном процессе есть "красные линии", сказала Ламбрехт. Соблюдение международного права и целостность государств – среди них, уточнила она.

Ministerin Lambrecht informierte heute den Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag über ihre Vorhaben in der Legislatur. Sie machte auch deutlich, dass Deutschland eng an der Seite der * steht. Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern - Ausrüstung, die gebraucht wird. pic.twitter.com/tWbI44NAch — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 26, 2022

Германия с начала войны предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс.