Франция и Германия призывают Россию к деэскалации ситуации с Украиной

Макрон (слева) и Шольц (справа) обговорили на брифинге ситуацию в Украине Фото: EPA

Шольц сказал, что на украинско-российской границе сложилась сложная ситуация, где Россия сосредоточила свои вооруженные силы.

"Там размещено много войск, и поэтому необходимо, чтобы сейчас было сделано все для того, чтобы ситуация развивалась не так, как иногда опасаются в настоящее время. Поэтому мы также ожидаем от России четких шагов, способствующих деэскалации ситуации, и все согласны с тем, что военная агрессия будет иметь серьезные последствия", – отметил он.

Шольц приветствовал возобновление переговоров в "нормандском формате", в которых принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия.

Президент Франции Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что Франция солидарна с Германией по поводу необходимости деэскалации, и предупредил, что Россия подвергнется жестким последствиям, если нападет на Украину.

"Если будет совершено нападение, будет возмездие, и цена [для России] будет очень высокой", – заявил Макрон.

Кроме того, французский президент обвинил Россию в дестабилизационных действиях не только по отношению к Украине, но и к Беларуси, Кавказу и Молдове.