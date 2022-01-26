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Франция и Германия призывают Россию к деэскалации ситуации с Украиной

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Макрон (слева) и Шольц (справа) обговорили на брифинге ситуацию в Украине
Макрон (слева) и Шольц (справа) обговорили на брифинге ситуацию в Украине
Фото: EPA

Германия и Франция призвали Россию к деэскалации ситуации возле украинской границы. Соответствующие заявления лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сделали 25 января на совместном брифинге, трансляцию в YouTube вел канал Phoenix.

Шольц сказал, что на украинско-российской границе сложилась сложная ситуация, где Россия сосредоточила свои вооруженные силы.

"Там размещено много войск, и поэтому необходимо, чтобы сейчас было сделано все для того, чтобы ситуация развивалась не так, как иногда опасаются в настоящее время. Поэтому мы также ожидаем от России четких шагов, способствующих деэскалации ситуации, и все согласны с тем, что военная агрессия будет иметь серьезные последствия", – отметил он.

Шольц приветствовал возобновление переговоров в "нормандском формате", в которых принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия.

Президент Франции Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что Франция солидарна с Германией по поводу необходимости деэскалации, и предупредил, что Россия подвергнется жестким последствиям, если нападет на Украину.

"Если будет совершено нападение, будет возмездие, и цена [для России] будет очень высокой", – заявил Макрон.

Кроме того, французский президент обвинил Россию в дестабилизационных действиях не только по отношению к Украине, но и к Беларуси, Кавказу и Молдове.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, вторжение, война в Украине, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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