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США пригрозили Беларуси ответными мерами, если она позволит использовать свою территорию для нападения РФ на Украину

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Ввод Россией войск в Беларусь вызывает глубокую озабоченность, отметил Прайс
Ввод Россией войск в Беларусь вызывает глубокую озабоченность, отметил Прайс
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Соединенные Штаты и их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину.

Об этом на брифинге 25 января заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Мы очень отчетливо озвучивали нашу обеспокоенность наращиванием войск в стране, которая должна быть независимой и суверенной. Ввод Россией войск в Беларусь вызывает глубокую озабоченность, – сказал Прайс. – Мы также дали понять Беларуси, что в случае, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников, и партнеров".

По словам спикера Госдепартамента, "если вторжение будет иметь место из Беларуси, если российские войска на постоянной основе будут размещены на ее территории, НАТО может потребоваться пересмотреть свою расстановку сил в странах, граничащих с Беларусью".

Контекст:

С 10-го по 20 февраля в Беларуси пройдут учения "Союзная решимость – 2022" с участием белорусских и российских военных. Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.

Тренировки пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также "на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь". Кроме того, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Учения в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

18 января в Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу", куда "украинцы начали стягивать войска".

Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью еще с ноября. По словам главы МВД Дениса Монастырского, границу дополнительно защищают 8,5 тыс. украинских правоохранителей.

Теги: Россия, США, Украина, Беларусь, граница, Госдепартамент США, нападение, военные учения, вторжение, учения, спикер, брифинг, войска, Нед Прайс
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