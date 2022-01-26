США пригрозили Беларуси ответными мерами, если она позволит использовать свою территорию для нападения РФ на Украину

Об этом на брифинге 25 января заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Мы очень отчетливо озвучивали нашу обеспокоенность наращиванием войск в стране, которая должна быть независимой и суверенной. Ввод Россией войск в Беларусь вызывает глубокую озабоченность, – сказал Прайс. – Мы также дали понять Беларуси, что в случае, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников, и партнеров".

По словам спикера Госдепартамента, "если вторжение будет иметь место из Беларуси, если российские войска на постоянной основе будут размещены на ее территории, НАТО может потребоваться пересмотреть свою расстановку сил в странах, граничащих с Беларусью".