Россия отправила в Беларусь новые эшелоны с вооружением и военной техникой

"Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки", – говорится в сообщении.
После разгрузки военным предстоит оборудовать командные пункты, полевые лагеря и парки боевых машин, а затем "выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Республики Беларусь".
В минобороны РФ уточнили, что до 9 февраля будет продолжаться "переброска и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь".
С 10-го по 20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решимость – 2022", в рамках которых "будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".
"Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению", – утверждают в российском ведомстве.
С 10-го по 20 февраля пройдут учения "Союзная решимость – 2022" с участием военных Беларуси и РФ. Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.
Тренировки пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также "на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь". Кроме того, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.
Учения "Союзная решимость – 2022" в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
18 января в Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу", куда "украинцы начали стягивать войска".
Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью еще с ноября. По словам главы МВД Дениса Монастырского, границу дополнительно защищают 8,5 тыс. украинских правоохранителей.