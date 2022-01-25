Россия отправила в Беларусь новые эшелоны с вооружением и военной техникой

"Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки", – говорится в сообщении.

После разгрузки военным предстоит оборудовать командные пункты, полевые лагеря и парки боевых машин, а затем "выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Республики Беларусь".

В минобороны РФ уточнили, что до 9 февраля будет продолжаться "переброска и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь".

С 10-го по 20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решимость – 2022", в рамках которых "будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".

"Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению", – утверждают в российском ведомстве.