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В МИД Беларуси назвали заявления США о возможном вторжении России в Украину с белорусской территории "набором фантазий и страшилок"

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Учения "Союзная решимость 2022" с участием военных Беларуси и РФ пройдут с 10-го по 20 февраля
Учения "Союзная решимость – 2022" с участием военных Беларуси и РФ пройдут с 10-го по 20 февраля
Фото: depositphotos.com

Информация США о том, что российские войска могут вторгнуться в Украину с белорусской территории, не соответствует действительности. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает сайт белорусского ведомства.

"Удивительный набор фантазий и страшилок… Американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство. Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут", – сказал Глаз.

По его словам, военных угроз Украине со стороны Беларуси не будет.

"В этот раз дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе и продолжения мифов о "нападении" на Украину с севера. Этот фейк повторяется из года в год. Это полнейшая глупость. Мы неоднократно прямо говорили, что с нашей территории никогда не будет исходить угроза, сейчас эта норма внесена уже даже в проект конституции. Куда уж предметнее? Поэтому советуем прекратить шарахаться, перестать уже всех бояться и уточнять все вопросы в рамках диалога. Суть предстоящих военных учений мы тоже, кстати, разъяснили публично… Убеждены, что источником дестабилизации обстановки в регионе является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ", – отметил Глаз.

18 января в Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям.

В Вашингтоне не исключают, что РФ может вторгнуться в Украину в ходе операции под чужим флагом.

Контекст:

Учения "Союзная решимость – 2022" с участием военных Беларуси и РФ пройдут с 10-го по 20 февраля. Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.

В оборонном ведомстве Беларуси сообщили, что во время тренировок военные отработают "усиление участков госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов", поиск, блокирование и уничтожение "незаконных вооруженных формирований и ДРГ", а также "отдельные вопросы постконфликтного урегулирования".

Тренировки пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности. Кроме того, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Учения "Союзная решимость – 2022" в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами". США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, вторжение, МИД Беларуси, учения, войска
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