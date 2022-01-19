В МИД Беларуси назвали заявления США о возможном вторжении России в Украину с белорусской территории "набором фантазий и страшилок"

"Удивительный набор фантазий и страшилок… Американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство. Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут", – сказал Глаз.

По его словам, военных угроз Украине со стороны Беларуси не будет.

"В этот раз дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе и продолжения мифов о "нападении" на Украину с севера. Этот фейк повторяется из года в год. Это полнейшая глупость. Мы неоднократно прямо говорили, что с нашей территории никогда не будет исходить угроза, сейчас эта норма внесена уже даже в проект конституции. Куда уж предметнее? Поэтому советуем прекратить шарахаться, перестать уже всех бояться и уточнять все вопросы в рамках диалога. Суть предстоящих военных учений мы тоже, кстати, разъяснили публично… Убеждены, что источником дестабилизации обстановки в регионе является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ", – отметил Глаз.

18 января в Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям.

В Вашингтоне не исключают, что РФ может вторгнуться в Украину в ходе операции под чужим флагом.