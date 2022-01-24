"Не мы первые, украинцы начали стягивать туда войска". Лукашенко обещает разместить на границе с Украиной "целый контингент". Видео

Лукашенко заверил, что стягивание белорусских войск не является признаком оккупации.

"Что касается наших учений с РФ, они давно были объявлены. В прошлом году мы провели масштабные учения. В этом году проведем учения на юге нашей Беларуси. Нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Здесь не связано ни с какой оккупацией", – сказал он.

По словам Лукашенко, украинцы первыми начали стягивать войска к границе.

"Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать войска. Не понимаю, зачем", – отметил он.