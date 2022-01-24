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"Не мы первые, украинцы начали стягивать туда войска". Лукашенко обещает разместить на границе с Украиной "целый контингент". Видео

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Лукашенко заверил, что стягивание белорусских войск не является признаком оккупации
Лукашенко заверил, что стягивание белорусских войск не является признаком оккупации
Фото: ЕРА

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил, что развернет целый контингент на границе с Украиной, поскольку украинцы начали туда стягивать войска. Видео с заявлением Лукашенко опубликовал 25 января Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко заверил, что стягивание белорусских войск не является признаком оккупации.

"Что касается наших учений с РФ, они давно были объявлены. В прошлом году мы провели масштабные учения. В этом году проведем учения на юге нашей Беларуси. Нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Здесь не связано ни с какой оккупацией", – сказал он.

По словам Лукашенко, украинцы первыми начали стягивать войска к границе.

"Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать войска. Не понимаю, зачем", – отметил он.

Контекст:

С 10-го по 20 февраля пройдут учения "Союзная решимость – 2022" с участием военных Беларуси и РФ. Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.

В оборонном ведомстве Беларуси сообщили, что во время тренировок военные отработают "усиление участков госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов", поиск, блокирование и уничтожение "незаконных вооруженных формирований и ДРГ", а также "отдельные вопросы постконфликтного урегулирования".

Тренировки пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности. Кроме того, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Учения "Союзная решимость – 2022" в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами". США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

18 января в Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям.

В Вашингтоне не исключают, что РФ может вторгнуться в Украину в ходе операции под чужим флагом.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, военные, оккупация, учения, войска
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