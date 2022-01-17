"Похлеще, чем натовские военнослужащие". СБУ опровергла заявление Лукашенко о сосредоточении "националистов-радикалов" на границе с Беларусью

"Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы "похлеще, чем натовские военнослужащие", не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины", – говорится в сообщении.
В Службе безопасности также призвали украинские и международные СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы эффективно противодействовать вредному информационному влиянию гибридной войны.
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но и в организации потоков нелегальной миграции.
Украина в связи с миграционным кризисом стала укреплять границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов. В Совете нацбезопасности и обороны в ноябре предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной.
На украинско-белорусской границе 23 ноября 2021 года началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники.
17 января 2022 года Лукашенко обвинил Украину в наращивании численности военного контингента у белорусской границы, в частности в сосредоточении подразделений национальной гвардии из "националистов-радикалов", которые "похлеще, чем натовские военнослужащие".