"Похлеще, чем натовские военнослужащие". СБУ опровергла заявление Лукашенко о сосредоточении "националистов-радикалов" на границе с Беларусью

"Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы "похлеще, чем натовские военнослужащие", не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины", – говорится в сообщении.

В Службе безопасности также призвали украинские и международные СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы эффективно противодействовать вредному информационному влиянию гибридной войны.