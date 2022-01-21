"Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент наступит". Лукашенко распорядился "надежно защитить" границу с Украиной

Лукашенко (по центру): С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине Фото: president.gov.by

"Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай – непредсказуемости, неадекватности – и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины – это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что нужно предпринимать все для того, чтобы Беларусь не могли "застать врасплох" и чтобы в нужный момент ее военные "могли ответить".