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"Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент наступит". Лукашенко распорядился "надежно защитить" границу с Украиной

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Лукашенко (по центру): С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине
Лукашенко (по центру): С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 21 января поручил белорусским военнослужащим укрепить границу с Украиной. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай – непредсказуемости, неадекватности – и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины – это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что нужно предпринимать все для того, чтобы Беларусь не могли "застать врасплох" и чтобы в нужный момент ее военные "могли ответить".

Контекст:

С 10-го по 20 февраля пройдут учения "Союзная решимость – 2022" с участием военных Беларуси и РФ. Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.

В оборонном ведомстве Беларуси сообщили, что во время тренировок военные отработают "усиление участков госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов", поиск, блокирование и уничтожение "незаконных вооруженных формирований и ДРГ", а также "отдельные вопросы постконфликтного урегулирования".

Тренировки пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности. Кроме того, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Учения "Союзная решимость – 2022" в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами". США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

18 января в Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям.

В Вашингтоне не исключают, что РФ может вторгнуться в Украину в ходе операции под чужим флагом.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, военные, граница
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