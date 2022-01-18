В Беларуси пограничники обстреляли машину с белорусами, ехавшую в сторону Украины. В багажнике были санки

"Сегодня ночью в пограничной полосе вблизи границы с Украиной белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль Audi, который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог. Пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель намеренно не выполнил законные требования. Кроме того, при попытке скрыться он совершил наезд на военнослужащего органов пограничной службы", – сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что их сотрудники применили табельное оружие "в целях недопущения противоправных действий".

"Произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси", – объяснили в погранкомитете.

Там подчеркнули, что "на фоне продолжающейся напряженности и попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение".

На фотографиях, опубликованных ведомством, сняты, в частности, санки в багажнике автомобиля.

Фото: Пограничный комитет Беларуси / Telegram