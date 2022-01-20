ГОРДОН
 
 
МИР

При попытке прорваться с территории Беларуси мигранты ранили польского военного – погранслужба Польши

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Границу штурмовали граждане пяти стран, утверждает польское ведомство
Границу штурмовали граждане пяти стран, утверждает польское ведомство
Фото: Straż Graniczna / Twitter

19 января группа мигрантов при поддержке белорусских силовиков штурмовала границу с Польшей. Об этом польская пограничная служба проинформировала 20 января в Twitter.

"На участке села Мельник группа из 30 иностранцев при поддержке служб Беларуси насильственно пересекла границу. Они были задержаны – это жители Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии. Польскому военнослужащему попали камнем в голову – он в больнице", – говорится в сообщении.

Позже ведомство опубликовало фото трех камней с указанием их размера, наибольший из которых – длиной около 15 см.

Всего в течение суток 19 января белорусско-польскую границу пытались незаконно пересечь 38 иностранцев, отметили в погранслужбе Польши.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты постоянно предпринимают попытки перейти границу с Польшей силовым образом.

Из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью Литва в ноябре впервые за время независимости объявляла чрезвычайное положение. Аналогичное решение было принято в Польше.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы. По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси оставалось около 3–4 тыс. мигрантов.

Границу с Польшей, по данным пограничной службы страны, в течение 2021 года пытались нелегально пересечь более 39 тыс. раз. В 2020 году таких попыток было 120, сообщил TVP3 Lublin со ссылкой на данные пограничников. В Польше за прошедший год задержали 2800 мигрантов (в 2020 году – 122).

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, штурм, пограничники, иностранцы, мигранты, силовики, нелегалы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
"Красива жінка незаміжня", "Вот когда-то повезло Dzidzio – видеть эту обнаженную красавицу". Slavia засветила голую грудь на Кубе
"Красива жінка незаміжня", "Вот когда-то повезло Dzidzio – видеть эту обнаженную красавицу". Slavia засветила голую грудь на Кубе
"Ох, Кристи, ты попала. Дальше будет тяжелее". Асмус призналась, что не может справиться с пагубной зависимостью и попросила о помощи
"Ох, Кристи, ты попала. Дальше будет тяжелее". Асмус призналась, что не может справиться с пагубной зависимостью и попросила о помощи
  "Надо проверять, что там происходит с "нижним братом". Помыть, подмыть". Усик рассказал о половом воспитании своих сыновей
  "Надо проверять, что там происходит с "нижним братом". Помыть, подмыть". Усик рассказал о половом воспитании своих сыновей
"Горько молодым трижды". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала романтическое фото с женихом
"Горько молодым трижды". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала романтическое фото с женихом
"Слишком много препятствий встретили на пути". Музыканты группы "Тартак" объявили о распаде коллектива
"Слишком много препятствий встретили на пути". Музыканты группы "Тартак" объявили о распаде коллектива
"Сиськи", "Хорошо с этими висюльками", "Все на виду". 44-летняя Чехова в бикини показала голую грудь
"Сиськи", "Хорошо с этими висюльками", "Все на виду". 44-летняя Чехова в бикини показала голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова задрала платье и подняла ноги перед камерой (169763)
2
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (137009)
3
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (87458)
4
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (57168)
5
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь (51910)
6
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (51658)
7
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (50274)
8
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой (47133)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS