При попытке прорваться с территории Беларуси мигранты ранили польского военного – погранслужба Польши

"На участке села Мельник группа из 30 иностранцев при поддержке служб Беларуси насильственно пересекла границу. Они были задержаны – это жители Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии. Польскому военнослужащему попали камнем в голову – он в больнице", – говорится в сообщении.

W dn.19.01 gr. * próbowa * o nielegalnie przekroczy * 38 os.

Na odcinku #PSGMielnik grupa 30 cudzoziemców przy wsparciu s * u * b * si * owo forsowa * a granic * .Zostali zatrzymani-to ob.Iraku,Gwinei, Pakistanu,Syrii i Indii.# * o * nierzWP zosta * uderzony kamieniem w g * ow * -jest w szpitalu. pic.twitter.com/vCkGwFwP8i — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 20, 2022

Позже ведомство опубликовало фото трех камней с указанием их размера, наибольший из которых – длиной около 15 см.

Minionej nocy podczas si * owego forsowania gr. przez cudzoziemców wspieranych przez s * u * by * ,ucierpia * # * o * nierzWP -zosta * uderzony kamieniem w g * ow * , przebywa w szpitalu.

W tym tygodniu szpital opu * ci * a #funkcjonariuszkaSG, która dwa tygodnie temu zosta * a uderzona petard * hukow * . pic.twitter.com/nZuNHqz8Hp — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 20, 2022

Всего в течение суток 19 января белорусско-польскую границу пытались незаконно пересечь 38 иностранцев, отметили в погранслужбе Польши.