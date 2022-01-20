При попытке прорваться с территории Беларуси мигранты ранили польского военного – погранслужба Польши

"На участке села Мельник группа из 30 иностранцев при поддержке служб Беларуси насильственно пересекла границу. Они были задержаны – это жители Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии. Польскому военнослужащему попали камнем в голову – он в больнице", – говорится в сообщении.
W dn.19.01 gr. * próbowa * o nielegalnie przekroczy * 38 os.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 20, 2022
Na odcinku #PSGMielnik grupa 30 cudzoziemców przy wsparciu s * u * b * si * owo forsowa * a granic * .Zostali zatrzymani-to ob.Iraku,Gwinei, Pakistanu,Syrii i Indii.# * o * nierzWP zosta * uderzony kamieniem w g * ow * -jest w szpitalu. pic.twitter.com/vCkGwFwP8i
Позже ведомство опубликовало фото трех камней с указанием их размера, наибольший из которых – длиной около 15 см.
Minionej nocy podczas si * owego forsowania gr. przez cudzoziemców wspieranych przez s * u * by * ,ucierpia * # * o * nierzWP -zosta * uderzony kamieniem w g * ow * , przebywa w szpitalu.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 20, 2022
W tym tygodniu szpital opu * ci * a #funkcjonariuszkaSG, która dwa tygodnie temu zosta * a uderzona petard * hukow * . pic.twitter.com/nZuNHqz8Hp
Всего в течение суток 19 января белорусско-польскую границу пытались незаконно пересечь 38 иностранцев, отметили в погранслужбе Польши.
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.
В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты постоянно предпринимают попытки перейти границу с Польшей силовым образом.
Из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью Литва в ноябре впервые за время независимости объявляла чрезвычайное положение. Аналогичное решение было принято в Польше.
21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы. По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси оставалось около 3–4 тыс. мигрантов.
Границу с Польшей, по данным пограничной службы страны, в течение 2021 года пытались нелегально пересечь более 39 тыс. раз. В 2020 году таких попыток было 120, сообщил TVP3 Lublin со ссылкой на данные пограничников. В Польше за прошедший год задержали 2800 мигрантов (в 2020 году – 122).