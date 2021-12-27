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С начала года белорусско-польскую границу пытались нелегально пересечь 39,5 тыс. раз – погранслужба Польши

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Попытки проникнуть из Беларуси в Польшу не прекращались и в праздничные дни, рассказали польские пограничники
Попытки проникнуть из Беларуси в Польшу не прекращались и в праздничные дни, рассказали польские пограничники
Фото: Straż Graniczna / Twitter

С начала декабря этого года пограничная служба Польши зафиксировала более 1,5 тыс. попыток нелегально пересечь границу из Беларуси в Польшу, а с начала года – 39,5 тыс. Об этом сообщили 27 декабря на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что попытки прорвать границу не прекращались и в рождественские выходные.

Так, в пятницу, 24 декабря, границу пытались нелегально пересечь 69 человек.

На участке, который охраняет пограничный пост в Мельнике, 25 декабря границу прорвала группа из 28 человек, на следующий день, 26 декабря, – группа из 36 человек.

"В польские патрули бросали камни и ослепляли их лазерами. Все иностранцы были задержаны и возвращены на линию границы", – рассказали пограничники.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы. В то же время польские пограничники продолжают ежедневно сообщать о попытках нелегально пересечь границу.

По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси может оставаться 3–4 тыс. мигрантов, сообщил литовский вещатель LRT.

Теги: Рождество, Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, иностранцы, мигранты, нелегалы, Беларусь и миграционный кризис
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