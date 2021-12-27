С начала года белорусско-польскую границу пытались нелегально пересечь 39,5 тыс. раз – погранслужба Польши

Попытки проникнуть из Беларуси в Польшу не прекращались и в праздничные дни, рассказали польские пограничники Фото: Straż Graniczna / Twitter

В ведомстве отметили, что попытки прорвать границу не прекращались и в рождественские выходные.

Так, в пятницу, 24 декабря, границу пытались нелегально пересечь 69 человек.

На участке, который охраняет пограничный пост в Мельнике, 25 декабря границу прорвала группа из 28 человек, на следующий день, 26 декабря, – группа из 36 человек.

"В польские патрули бросали камни и ослепляли их лазерами. Все иностранцы были задержаны и возвращены на линию границы", – рассказали пограничники.

Wczoraj tj.26.12 granic * próbowa * o nielegalnie przekroczy * 6 osób.

Dzi * po pó * nocy, na odcinku ochranianym przez #PSGMielnik, grupa 36 cudzoziemców si * owo forsowa * a granic * . W stron * polskich patroli by * y rzucane kamienie. Nikt nie odniós * obra * e * .#NaStra * y pic.twitter.com/snaGUN760b — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 27, 2021