С начала года белорусско-польскую границу пытались нелегально пересечь 39,5 тыс. раз – погранслужба Польши

В ведомстве отметили, что попытки прорвать границу не прекращались и в рождественские выходные.
Так, в пятницу, 24 декабря, границу пытались нелегально пересечь 69 человек.
На участке, который охраняет пограничный пост в Мельнике, 25 декабря границу прорвала группа из 28 человек, на следующий день, 26 декабря, – группа из 36 человек.
"В польские патрули бросали камни и ослепляли их лазерами. Все иностранцы были задержаны и возвращены на линию границы", – рассказали пограничники.
Wczoraj tj.26.12 granic * próbowa * o nielegalnie przekroczy * 6 osób.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 27, 2021
Dzi * po pó * nocy, na odcinku ochranianym przez #PSGMielnik, grupa 36 cudzoziemców si * owo forsowa * a granic * . W stron * polskich patroli by * y rzucane kamienie. Nikt nie odniós * obra * e * .#NaStra * y pic.twitter.com/snaGUN760b
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы. В то же время польские пограничники продолжают ежедневно сообщать о попытках нелегально пересечь границу.
По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси может оставаться 3–4 тыс. мигрантов, сообщил литовский вещатель LRT.