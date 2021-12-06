ЕСПЧ постановил не высылать из Польши в Беларусь обратившихся в суд мигрантов

"В большинстве обращений, в которых истцы заявляли, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 на установленный срок и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно были на территории Польши", – указывается в сообщении.

Как уточнили в суде, ЕСПЧ получил 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. Они отмечали, что находятся на территории Польши, и просили международной защиты.

ЕСПЧ применил правило 39 в 43 обращениях.

Правило 39 регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения временных мер, решение по которым суд принимает оперативно, и оно обязательно для исполнения.

В большинстве случаев заявитель просит о приостановлении высылки или выдачи, отмечается на сайте суда. ЕСПЧ удовлетворяет такие просьбы только в порядке исключения, когда в противном случае заявитель столкнется с реальной опасностью серьезного и необратимого вреда. Такие меры потом указываются правительству государства-ответчика.