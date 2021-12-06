Укреплять польско-белорусскую границу помогают британские и эстонские солдаты – минобороны Польши

Другие страны помогают Польше с укреплением границы Фото: Mariusz Błaszczak / Twitter

Из Эстонии прибыли представители инженерных войск, которые помогают с укреплением границы.

"Эстонские войска помогают на польско-белорусской границе. Задача эстонских солдат – построить и отремонтировать временное ограждение и расчистить пути сообщения", – говорится в сообщении.

Zgrupowanie zadaniowe „ * UBR” to kontyngent wojsk esto * skich, który wspiera nas w ochronie granicy przed nielegaln * migracj * . Ich g * ówne zadanie to budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia. Dzi * kujemy! * pic.twitter.com/FbtxnOKaAm — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) December 6, 2021

Wojska esto * skie pomagaj * na granicy polsko-bia * oruskiej. Zadaniem * o * nierzy z Estonii jest budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia oraz udro * nienie po * cze * drogowych. pic.twitter.com/tyRRd3C4dv — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) December 5, 2021

Британцы приступят к службе 8 декабря. Они, в частности, также будут помогать в строительстве временного забора на границе, отметил Блащак.

Brytyjscy * o * nierze zapoznaj * si * z zadaniami, które b * d * realizowa * na granicy polsko-bia * oruskiej. Brytyjczycy ju * 8 grudnia rozpoczn * s * u * b * i b * d * wspiera * Si * y Zbrojne RP m. in. w budowie i naprawie tymczasowego ogrodzenia. pic.twitter.com/fLy1pqbboU — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) December 5, 2021

Минобороны Великобритании подтвердило отправку солдат на польско-белорусскую границу в середине ноября. Отмечалось, что речь идет о небольшой команде, которая предоставит инженерную поддержку.