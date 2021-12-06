Укреплять польско-белорусскую границу помогают британские и эстонские солдаты – минобороны Польши

Из Эстонии прибыли представители инженерных войск, которые помогают с укреплением границы.
"Эстонские войска помогают на польско-белорусской границе. Задача эстонских солдат – построить и отремонтировать временное ограждение и расчистить пути сообщения", – говорится в сообщении.
Zgrupowanie zadaniowe „ * UBR” to kontyngent wojsk esto * skich, który wspiera nas w ochronie granicy przed nielegaln * migracj * . Ich g * ówne zadanie to budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia. Dzi * kujemy! * pic.twitter.com/FbtxnOKaAm— 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) December 6, 2021
Wojska esto * skie pomagaj * na granicy polsko-bia * oruskiej. Zadaniem * o * nierzy z Estonii jest budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia oraz udro * nienie po * cze * drogowych. pic.twitter.com/tyRRd3C4dv— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) December 5, 2021
Британцы приступят к службе 8 декабря. Они, в частности, также будут помогать в строительстве временного забора на границе, отметил Блащак.
Brytyjscy * o * nierze zapoznaj * si * z zadaniami, które b * d * realizowa * na granicy polsko-bia * oruskiej. Brytyjczycy ju * 8 grudnia rozpoczn * s * u * b * i b * d * wspiera * Si * y Zbrojne RP m. in. w budowie i naprawie tymczasowego ogrodzenia. pic.twitter.com/fLy1pqbboU— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) December 5, 2021
Минобороны Великобритании подтвердило отправку солдат на польско-белорусскую границу в середине ноября. Отмечалось, что речь идет о небольшой команде, которая предоставит инженерную поддержку.
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, в том числе прорваться силой, произошли столкновения с польскими силовиками, были пострадавшие.
Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси", однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.
В конце ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину и заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
В то же время польские пограничники по-прежнему ежедневно сообщают о попытках нелегального пересечения границы.