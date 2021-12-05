В Польше задержали еще двух украинцев за пособничество нелегальным мигрантам

За прошлые сутки на границе Польши с Беларусью было зафиксировано 43 попытки незаконного пересечения границы, вынесено семь постановлений о высылке с территории Польши.

"За пособничество [мигрантам] задержаны двое граждан Украины", – сообщили пограничники.

W sobot * 04.12 na granicy odnotowano 43 próby jej nielegalnego przekroczenia #FunkcjonariuszeSG wydali 7 postanowie * o opuszczeniu terytorium RP.

Za pomocnictwo zatrzymano 2 ob.Ukrainy.

Na odcinku ochranianym przez PSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 30 os. szturmowa * a granic * . pic.twitter.com/iuw1ELoAcj — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 5, 2021

О задержании еще двух украинцев пограничная служба сообщала накануне.