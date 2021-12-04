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Польские пограничники задержали двух украинцев за содействие незаконным мигрантам на границе с Беларусью

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Мигрантский кризис на границе Беларуси и Польши продолжается
Мигрантский кризис на границе Беларуси и Польши продолжается
Фото: EPA

3 декабря в польской пограничной службе зафиксировали более 60 попыток незаконного перехода границы Польши и Беларуси беженцами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

За содействие нелегальным мигрантам задержаны четыре человека: два гражданина Украины, а также граждане Афганистана и Польши.

Среди задержанных мигрантов – 40 человек, которые пытались вечером прорвать границу на участках в Михалове и Черемше и слепили пограничников лазерами, сообщили в погранслужбе. 

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу,  граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси", однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

В конце ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину и заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

В то же время польские пограничники по-прежнему ежедневно сообщают о попытках нелегального пересечения границы.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, беженцы, пограничники, украинцы, мигранты, нелегалы, Беларусь и миграционный кризис
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