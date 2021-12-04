Польские пограничники задержали двух украинцев за содействие незаконным мигрантам на границе с Беларусью

За содействие нелегальным мигрантам задержаны четыре человека: два гражданина Украины, а также граждане Афганистана и Польши.

Minionej doby tj.03.12 na granic * * odnotowano 62 próby jej przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 10 postanowie * o opuszczeniu terytorium RP.

Zatrzymano 4 os. za pomocnictwo:2 ob.Ukrainy, ob.Afganistanu oraz o.Polski.#NaStra * yGranic pic.twitter.com/Fpcxwyf8AH — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 4, 2021

Среди задержанных мигрантов – 40 человек, которые пытались вечером прорвать границу на участках в Михалове и Черемше и слепили пограничников лазерами, сообщили в погранслужбе.