Facebook и Instagram удалили десятки связанных с КГБ Беларуси фейковых аккаунтов из-за разжигания миграционного кризиса

Деятельность этих аккаунтов началась в октябре 2021 года, при этом некоторые учетные записи были созданы совсем недавно – в середине ноября.
Владельцы учетных записей выдавали себя за журналистов и активистов из Европейского Союза, в частности Польши и Литвы. Некоторые из аккаунтов использовали фотографии профиля, вероятно, созданные с использованием искусственного интеллекта.
"Эти вымышленные персонажи критиковали Польшу на английском, польском и курдском языках, публиковали фотографии и видео о том, как польские пограничники якобы нарушают права мигрантов и сравнивали отношение Польши к мигрантам с отношением к другим странам", – говорится в сообщении.
Внутреннее расследование компании показало, что к фейковым аккаунтам причастен КГБ Беларуси.
Всего было удалено 41 учетную запись Facebook, пять групп и четыре аккаунта в Instagram.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.
Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.
21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.