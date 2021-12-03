Facebook и Instagram удалили десятки связанных с КГБ Беларуси фейковых аккаунтов из-за разжигания миграционного кризиса

Деятельность этих аккаунтов началась в октябре 2021 года, при этом некоторые учетные записи были созданы совсем недавно – в середине ноября.

Владельцы учетных записей выдавали себя за журналистов и активистов из Европейского Союза, в частности Польши и Литвы. Некоторые из аккаунтов использовали фотографии профиля, вероятно, созданные с использованием искусственного интеллекта.

"Эти вымышленные персонажи критиковали Польшу на английском, польском и курдском языках, публиковали фотографии и видео о том, как польские пограничники якобы нарушают права мигрантов и сравнивали отношение Польши к мигрантам с отношением к другим странам", – говорится в сообщении.

Внутреннее расследование компании показало, что к фейковым аккаунтам причастен КГБ Беларуси.

Всего было удалено 41 учетную запись Facebook, пять групп и четыре аккаунта в Instagram.