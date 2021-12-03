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Facebook и Instagram удалили десятки связанных с КГБ Беларуси фейковых аккаунтов из-за разжигания миграционного кризиса

В Беларуси находится около 11 тыс. мигрантов
В Беларуси находится около 11 тыс. мигрантов
Фото: EPA

Компания Meta удалила десятки фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram, которые были связаны с Комитетом госбезопасности Беларуси и разжигали кризис с нелегальными мигрантами у границ Евросоюза. Об этом говорится в отчете компании.

Деятельность этих аккаунтов началась в октябре 2021 года, при этом некоторые учетные записи были созданы совсем недавно – в середине ноября.

Владельцы учетных записей выдавали себя за журналистов и активистов из Европейского Союза, в частности Польши и Литвы. Некоторые из аккаунтов использовали фотографии профиля, вероятно, созданные с использованием искусственного интеллекта.

"Эти вымышленные персонажи критиковали Польшу на английском, польском и курдском языках, публиковали фотографии и видео о том, как польские пограничники якобы нарушают права мигрантов и сравнивали отношение Польши к мигрантам с отношением к другим странам", – говорится в сообщении.

Внутреннее расследование компании показало, что к фейковым аккаунтам причастен КГБ Беларуси.

Всего было удалено 41 учетную запись Facebook, пять групп и четыре аккаунта в Instagram. 

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

Теги: Беларусь, Facebook, КГБ, Instagram, соцсети, фейк, мигранты, Meta, Беларусь и миграционный кризис
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