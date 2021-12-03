Ослепляли лазерами. Польская полиция показала, как белорусские пограничники мешали остановить прорыв мигрантов

За последние сутки было зафиксировано всего 46 попыток нелегального пересечения границы, сообщает пограничная служба Польши Фото: Straż Graniczna / Twitter

"Вечером полицейские, вмешавшиеся в попытку пересечения границы между Опакой и Вулькой Тереховской, были ослеплены белорусскими офицерами стробоскопами и лазерами", – говорится в сообщении.

Представитель полиции Томаш Крупа рассказал агентству РАР, что попытку прорыва мигрантов зафиксировали около 19 часов. Для охраны границы были задействованы около 80 полицейских, а также пограничники и солдаты.

За последние сутки было зафиксировано всего 46 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу, сообщает пограничная служба Польши. С территории Польши выдворили девять человек, сказали в ведомстве.

Wieczorem funkcjonariusze i * o * nierze interweniuj * cy w zwi * zku z prób * przekroczenia granicy pomi * dzy Opak * i Wólk * Terechowsk * , o * lepiani byli przez bia * oruskich funkcjonariuszy * wiat * em stroboskopowym i laserami. pic.twitter.com/3XXBiNTlVi — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021