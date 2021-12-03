Ослепляли лазерами. Польская полиция показала, как белорусские пограничники мешали остановить прорыв мигрантов

"Вечером полицейские, вмешавшиеся в попытку пересечения границы между Опакой и Вулькой Тереховской, были ослеплены белорусскими офицерами стробоскопами и лазерами", – говорится в сообщении.
Представитель полиции Томаш Крупа рассказал агентству РАР, что попытку прорыва мигрантов зафиксировали около 19 часов. Для охраны границы были задействованы около 80 полицейских, а также пограничники и солдаты.
За последние сутки было зафиксировано всего 46 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу, сообщает пограничная служба Польши. С территории Польши выдворили девять человек, сказали в ведомстве.
Wieczorem funkcjonariusze i * o * nierze interweniuj * cy w zwi * zku z prób * przekroczenia granicy pomi * dzy Opak * i Wólk * Terechowsk * , o * lepiani byli przez bia * oruskich funkcjonariuszy * wiat * em stroboskopowym i laserami. pic.twitter.com/3XXBiNTlVi— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021
Wczoraj tj.02.12. na granicy * by * o 46 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wobec 9 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 3, 2021
Si * owe próby przekroczenia granicy mia * y miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki SG Narewce oraz w Czeremsze.#NaStra * yGranic pic.twitter.com/q130cIha2S
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.
Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси", однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.
21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз. В тот же день он заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, балтийцев и украинцев.
29 ноября Лукашенко заявил, что США и Великобритания с помощью Польши планируют разрушить Евросоюз.