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Ослепляли лазерами. Польская полиция показала, как белорусские пограничники мешали остановить прорыв мигрантов

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За последние сутки было зафиксировано всего 46 попыток нелегального пересечения границы, сообщает пограничная служба Польши
За последние сутки было зафиксировано всего 46 попыток нелегального пересечения границы, сообщает пограничная служба Польши
Фото: Straż Graniczna / Twitter

Вечером в четверг, 2 декабря, на территории гмины Черемха в Польше белорусские пограничники ослепляли лазерами и стробоскопами польских полицейских, которые останавливали попытку мигрантов прорваться через границу. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба Подляской полиции в Twitter.

"Вечером полицейские, вмешавшиеся в попытку пересечения границы между Опакой и Вулькой Тереховской, были ослеплены белорусскими офицерами стробоскопами и лазерами", – говорится в сообщении.

Представитель полиции Томаш Крупа рассказал агентству РАР, что попытку прорыва мигрантов зафиксировали около 19 часов. Для охраны границы были задействованы около 80 полицейских, а также пограничники и солдаты.

За последние сутки было зафиксировано всего 46 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу, сообщает пограничная служба Польши. С территории Польши выдворили девять человек, сказали в ведомстве.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси", однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз. В тот же день он заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, балтийцев и украинцев.

29 ноября Лукашенко заявил, что США и Великобритания с помощью Польши планируют разрушить Евросоюз.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, правоохранители, наступление, мигранты, полицейский, лазер, нелегалы, границы
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