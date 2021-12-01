Со стороны Беларуси ночью обстреляли осветительные мачты на границе – Минобороны Польши

Фото обстрелянных прожекторов пресс-служба Минобороны Польши опубликовала в Twitter. Отмечается, что обстрел велся в районе Тересполя.
"Вчера ночью наши осветительные мачты были обстреляны – возможно, с белорусской стороны. Они разрушены. Это специальные мачты с электрогенераторами, освещающими пограничную зону", – заявил замглавы Минобороны Скуркевич.
W okolicach Terespola ostrzelane zosta * y maszty o * wietleniowe ustawione przez * o * nierzy Wojska Polskiego na granicy z Bia * orusi * . Reflektory zosta * y zniszczone w wyniku strza * ów z broni pneumatycznej. Ostrza * u dokonano z terenu Bia * orusi. pic.twitter.com/TKQziMdbMn— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) December 1, 2021
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.
Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси", однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.
21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз. В тот же день он заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, балтийцев и украинцев.
29 ноября Лукашенко заявил, что США и Великобритания с помощью Польши планируют разрушить Евросоюз.