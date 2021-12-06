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Польша заявила, что белорусские силовики использовали шумовые петарды на границе

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Польские пограничники 5 декабря зарегистрировали 35 попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси
Польские пограничники 5 декабря зарегистрировали 35 попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси
Фото: Straż Graniczna / Twitter

Пограничники Польши заявили, что белорусские силовики через границу перебрасывали шумовые петарды. Об этом говорится в сообщении польской пограничной службы в Twitter.

"На участке, охраняемом пограничным постом в Наревке, сотрудники белорусских служб бросали из машины шумовые петарды", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки пограничники зарегистрировали 35 попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси.

Вместе с тем в Польше пограничники выдали восемь постановлений о депортации нелегалов с территории страны.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

Теги: Беларусь, Польша, граница, пограничники, Беларусь и миграционный кризис
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