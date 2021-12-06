Польша заявила, что белорусские силовики использовали шумовые петарды на границе

"На участке, охраняемом пограничным постом в Наревке, сотрудники белорусских служб бросали из машины шумовые петарды", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за минувшие сутки пограничники зарегистрировали 35 попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси.
Вместе с тем в Польше пограничники выдали восемь постановлений о депортации нелегалов с территории страны.
W niedziel * 05.12 na granicy * odnotowano 35 prób jej nielegalnego przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 8 postanowie * o opuszczeniu terytorium RP.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 6, 2021
Na odcinku ochranianym przez Placówk * SG w Narewce, funkcjonariusze bia * oruskich s * u * b rzucali z samochodu petardy hukowe. pic.twitter.com/Xmiymln8vE
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.
Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.
21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.