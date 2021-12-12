На границе Польши с Беларусью польскому солдату бросили камень в лицо

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока Фото: Straż Graniczna / Twitter

В службе сообщили, что сегодня на пограничном участке в районе Черемхи группа из 55 агрессивно настроенных людей штурмовала границу.

"Один солдат Войска польского получил удар камнем в лицо, ему на месте была оказана доврачебная помощь", – говорится в сообщении.

11 декабря через границу Польши с Беларусью пытались проникнуть 52 человека, добавили в погранслужбе.