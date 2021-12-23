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В Польше была задержана группа мигрантов, приплывших из Беларуси по реке

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За минувшие сутки 48 человек пытались пересечь границу Польши и Беларуси, сообщают в польской пограничной службе
За минувшие сутки 48 человек пытались пересечь границу Польши и Беларуси, сообщают в польской пограничной службе
Фото: ЕРА

В Польше задержали мигрантов, которые воспользовались понтоном для незаконного пересечения границы через реку. Об этом 23 декабря сообщила в Twitter пограничная служба страны.

"За минувшие сутки 48 человек пытались пересечь границу Польши и Беларуси", – говорится в сообщении.

Как рассказали польские пограничники, большая группа мигрантов из Ирака пыталась попасть в Польшу понтоном через реку.

"На участке, охраняемом подразделением пограничной службы в городе Крынках, группа из 24 граждан Ирака переправилась через реку Свислочь понтоном в сторону Польши", – сообщили в ведомстве.

Мигрантов задержали. В пограничной службе Польши утверждают, что им помогали белорусские службы.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси может быть 3–4 тыс. мигрантов, сообщило издание LRT.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, переправа, мигранты, нелегалы, границы
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