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В Польшу за сутки нелегально пытались попасть 69 человек – пограничная служба

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10 человек пытались проникнуть в Польшу на участке поста в Черемхе
10 человек пытались проникнуть в Польшу на участке поста в Черемхе
Фото: Straż Graniczna / Twitter

За сутки 24 декабря в Польшу пытались нелегально проникнуть 69 человек. Об этом сообщила пресс-служба польской пограничной службы в Twitter.

"За минувшие сутки, 24 декабря, 69 человек пытались нелегально пересечь границу. На участке, охраняемом постом в Черемхе, группа из 10 иностранцев попыталась проникнуть на территорию Польши", – говорится в сообщении.

Эти люди отошли в сторону Беларуси, отметили в погранслужбе.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси может оставаться 3–4 тыс. мигрантов, сообщил литовский вещатель LRT.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Польша, граница, мигранты, нелегалы, Беларусь и миграционный кризис
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