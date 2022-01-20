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Лукашенко назначил на 27 февраля референдум по изменениям в конституцию Беларуси

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Лукашенко подписал указ 20 января
Лукашенко подписал указ 20 января
Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ о назначении референдума в стране. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Согласно указу, на 27 февраля 2022 года в стране назначен референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию.

Гражданам Беларуси планируют задать вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?"

Контекст:

ЦИК Беларуси заявлял, что референдум по поправкам в конституцию состоится в январе-феврале 2022 года.

Решение о проведении референдума было принято в ответ на требование оппозиции провести повторные выборы президента Беларуси. Лукашенко говорил, что сначала в стране надо изменить конституцию, и обещал, что ее проект представят до конца 2021 года.

В июле конституционная комиссия представила проект изменений Лукашенко, но он вернул их на доработку

В проекте изменений в конституцию Беларуси, опубликованном 27 декабря, убрали текст о ее безъядерном и нейтральном статусе.

Выборы в Беларуси прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, референдум, протесты в Беларуси
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