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В проекте изменений в конституцию Беларуси убрали текст о ее безъядерном и нейтральном статусе

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Лукашенко заявлял, что готов разместить в Беларуси российское ядерное оружие
Лукашенко заявлял, что готов разместить в Беларуси российское ядерное оружие
Фото: president.gov.by

В проекте изменений в конституцию Беларуси, опубликованном 27 декабря на сайте президента республики, убрали текст о ее безъядерном и нейтральном статусе.

Изменения касаются ст. 18 конституции Беларуси.

В действующей редакции, текст которой обнародован на национальном правовом интернет-портале республики, говорится, что "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным".

Вместо этого в проекте изменений предлагается добавить фразу: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине 19 ноября, текст которого опубликован на сайте Альянса, заявил, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если новое правительство Германии откажется от его размещения.

В ответ Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что тогда он предложит президенту РФ Владимиру Путину "вернуть ядерное оружие в Беларусь".

Это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны НАТО на территории Польши, отметил 18 декабря в интервью RT министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Контекст:

ЦИК Беларуси заявлял, что референдум по поправкам в конституцию состоится в январе-феврале 2022 года.

Решение о проведении референдума было принято в ответ на требование оппозиции провести повторные выборы президента Беларуси. Лукашенко говорил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году).

В июле конституционная комиссия представила проект изменений Лукашенко, но он вернул их на доработку

Выборы в Беларуси прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 

Теги: конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, ядерное оружие, референдум, Владимир Макей
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