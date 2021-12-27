В проекте изменений в конституцию Беларуси убрали текст о ее безъядерном и нейтральном статусе

Изменения касаются ст. 18 конституции Беларуси.

В действующей редакции, текст которой обнародован на национальном правовом интернет-портале республики, говорится, что "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным".

Вместо этого в проекте изменений предлагается добавить фразу: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине 19 ноября, текст которого опубликован на сайте Альянса, заявил, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если новое правительство Германии откажется от его размещения.

В ответ Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что тогда он предложит президенту РФ Владимиру Путину "вернуть ядерное оружие в Беларусь".

Это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны НАТО на территории Польши, отметил 18 декабря в интервью RT министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.