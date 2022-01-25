"Постоянная обеспокоенность". Лидеры Европы и НАТО обсудили российскую агрессию

В видеовстрече приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Они подтвердили свою постоянную озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участники разговора подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах.

Кроме того, собеседники обсудили подготовку к организации для России "масштабных последствий и серьезных экономических издержек" за дальнейшую агрессию и укрепление безопасности на восточном фланге НАТО.

Как сообщается на сайте Елисейского дворца, Макрон в ходе разговора заявил о необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации.

"Эта деэскалация должна сопровождаться выражением твердых и заслуживающих доверия предупреждений в отношении России... Это также предполагает решительное продолжение переговорных усилий в рамках нормандского формата", – говорится в сообщении.

Президент Франции также заявил о важности того, чтобы Европейский Союз мог в полной мере участвовать в "надлежащем ответе на переданные в декабре российские предложения".

В свою очередь премьер-министр Великобритании "подчеркнул необходимость поддержки защиты Украины от всего спектра вредоносной деятельности России", сообщается на сайте британского правительства. Джонсон рассказал о шагах, предпринятых Великобританией для повышения обороноспособности Украины.

"Лидеры согласились, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину союзники должны принять быстрые карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесно координировать любые подобные действия", – добавили в пресс-службе Джонсона.