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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Постоянная обеспокоенность". Лидеры Европы и НАТО обсудили российскую агрессию

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Байден и другие мировые лидеры обсудили российскую агрессию
Байден и другие мировые лидеры обсудили российскую агрессию
Фото: EPA (архив)

Президент США Джо Байден провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами, разговор был посвящен России и Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 24 января.

В видеовстрече приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Они подтвердили свою постоянную озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что участники разговора подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах.

Кроме того, собеседники обсудили подготовку к организации для России "масштабных последствий и серьезных экономических издержек" за дальнейшую агрессию и укрепление безопасности на восточном фланге НАТО

Как сообщается на сайте Елисейского дворца, Макрон в ходе разговора заявил о необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации.

"Эта деэскалация должна сопровождаться выражением твердых и заслуживающих доверия предупреждений в отношении России... Это также предполагает решительное продолжение переговорных усилий в рамках нормандского формата", – говорится в сообщении.

Президент Франции также заявил о важности того, чтобы Европейский Союз мог в полной мере участвовать в "надлежащем ответе на переданные в декабре российские предложения".

В свою очередь премьер-министр Великобритании "подчеркнул необходимость поддержки защиты Украины от всего спектра вредоносной деятельности России", сообщается на сайте британского правительства. Джонсон рассказал о шагах, предпринятых Великобританией для повышения обороноспособности Украины.

"Лидеры согласились, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину союзники должны принять быстрые карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесно координировать любые подобные действия", – добавили в пресс-службе Джонсона. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: США, Германия, НАТО, Польша, Франция, Великобритания, Италия, Джо Байден, Еврокомиссия, Йенс Столтенберг, Белый дом, Борис Джонсон, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, Анджей Дуда, война в Украине, Эммануэль Макрон, Шарль Мишель, Марио Драги, Олаф Шольц
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