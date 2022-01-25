"Постоянная обеспокоенность". Лидеры Европы и НАТО обсудили российскую агрессию

В видеовстрече приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Они подтвердили свою постоянную озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что участники разговора подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах.
Кроме того, собеседники обсудили подготовку к организации для России "масштабных последствий и серьезных экономических издержек" за дальнейшую агрессию и укрепление безопасности на восточном фланге НАТО.
Как сообщается на сайте Елисейского дворца, Макрон в ходе разговора заявил о необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации.
"Эта деэскалация должна сопровождаться выражением твердых и заслуживающих доверия предупреждений в отношении России... Это также предполагает решительное продолжение переговорных усилий в рамках нормандского формата", – говорится в сообщении.
Президент Франции также заявил о важности того, чтобы Европейский Союз мог в полной мере участвовать в "надлежащем ответе на переданные в декабре российские предложения".
В свою очередь премьер-министр Великобритании "подчеркнул необходимость поддержки защиты Украины от всего спектра вредоносной деятельности России", сообщается на сайте британского правительства. Джонсон рассказал о шагах, предпринятых Великобританией для повышения обороноспособности Украины.
"Лидеры согласились, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину союзники должны принять быстрые карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесно координировать любые подобные действия", – добавили в пресс-службе Джонсона.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.