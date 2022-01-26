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США включили мнение Украины в ответ РФ по гарантиям безопасности

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США пока не передали РФ свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, отметил Прайс
США пока не передали РФ свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, отметил Прайс
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Соединенные Штаты уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по так называемым "гарантиям безопасности", а также учли позицию Киева.

Об этом на брифинге 25 января заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Прайса спросили, обсуждалось ли с Украиной, каким будет письменный ответ США на предложения России.

"Да… Мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет. Так что сюрпризов не будет. Для НАТО не будет сюрпризов; для наших европейских союзников не будет сюрпризов; сюрпризов для наших украинских партнеров не будет", – ответил дипломат.

Прайс также подтвердил, что в случае вторжения РФ в Украину будет "быстрый, жесткий и единый ответ не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны их союзников и партнеров".

По его словам, США пока не передали РФ свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Прайс говорил 24 января, что шаги США, которые они предпримут в отношении требований России о гарантиях безопасности, не будут уступками. По его словам, Штаты готовы передать письменный ответ РФ на этой неделе.

В МИД РФ пригрозили "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют требования России по безопасности.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Теги: Россия, США, Госдепартамент США, переговоры, отчет, безопасность, спикер, брифинг, Нед Прайс
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