США включили мнение Украины в ответ РФ по гарантиям безопасности

США пока не передали РФ свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, отметил Прайс Фото: U.S. Department of State / Flickr

Об этом на брифинге 25 января заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Прайса спросили, обсуждалось ли с Украиной, каким будет письменный ответ США на предложения России.

"Да… Мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет. Так что сюрпризов не будет. Для НАТО не будет сюрпризов; для наших европейских союзников не будет сюрпризов; сюрпризов для наших украинских партнеров не будет", – ответил дипломат.

Прайс также подтвердил, что в случае вторжения РФ в Украину будет "быстрый, жесткий и единый ответ не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны их союзников и партнеров".

По его словам, США пока не передали РФ свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Прайс говорил 24 января, что шаги США, которые они предпримут в отношении требований России о гарантиях безопасности, не будут уступками. По его словам, Штаты готовы передать письменный ответ РФ на этой неделе.

В МИД РФ пригрозили "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют требования России по безопасности.