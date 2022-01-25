В Госдепе заявили, что США не пойдут на уступки России по "гарантиям безопасности"

В Госдепе заявили, что предоставят письменный ответ РФ на этой неделе Фото: EPA

По его словам, США готовы передать письменный ответ России на этой неделе.

Прайс отметил, что в предложениях России есть "определенные элементы", которые не подлежат обсуждению, включая политику открытых дверей НАТО. Но, по его словам, есть вещи, которые НАТО готов обсуждать, в частности – вопрос контроля над вооружениями.

"Ключевой момент в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Они должны быть основаны на взаимности, а это означает, что Россия также должна будет сделать что-то, что поможет улучшить нашу систему безопасности", – сказал спикер.

Прайс подчеркнул, что "все это проводилось и будет продолжаться при тщательных и всесторонних консультациях с нашими союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной".

"Мы практикуем полную прозрачность с нашими украинскими партнерами в отношении обсуждаемых вопросов и хода выполнения этих обязательств", – добавил он.