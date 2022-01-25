ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Госдепе заявили, что США не пойдут на уступки России по "гарантиям безопасности"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Госдепе заявили, что предоставят письменный ответ РФ на этой неделе
В Госдепе заявили, что предоставят письменный ответ РФ на этой неделе
Фото: EPA

Шаги США, которые они предпримут в отношении требований России о гарантиях безопасности, не будут уступками. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 24 января на брифинге, сообщила пресс-служба Госдепа.

По его словам, США готовы передать письменный ответ России на этой неделе.

Прайс отметил, что в предложениях России есть "определенные элементы", которые не подлежат обсуждению, включая политику открытых дверей НАТО. Но, по его словам, есть вещи, которые НАТО готов обсуждать, в частности – вопрос контроля над вооружениями.

"Ключевой момент в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Они должны быть основаны на взаимности, а это означает, что Россия также должна будет сделать что-то, что поможет улучшить нашу систему безопасности", – сказал спикер.

Прайс подчеркнул, что "все это проводилось и будет продолжаться при тщательных и всесторонних консультациях с нашими союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной".

"Мы практикуем полную прозрачность с нашими украинскими партнерами в отношении обсуждаемых вопросов и хода выполнения этих обязательств", – добавил он.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Госдепартамент США, российская агрессия, война в Украине, Нед Прайс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук
"Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди". Зеленская показала, каким взглядом смотрит на нее влюбленный супруг
"Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди". Зеленская показала, каким взглядом смотрит на нее влюбленный супруг
Организаторы нацотбора изменили состав финалистов из-за дисквалификации Laud. Он потребовал консультаций с EBU
Организаторы нацотбора изменили состав финалистов из-за дисквалификации Laud. Он потребовал консультаций с EBU
"Нам очень жаль". Победители "Евровидения 2021" Måneskin отложили тур 2022 года по Европе
"Нам очень жаль". Победители "Евровидения 2021" Måneskin отложили тур 2022 года по Европе
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой
"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату
"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике
"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы
"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы
Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию
Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу, и назвал ее имя
  Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу, и назвал ее имя
"Жаришка", "Очень сладко". 21-летняя Белодед показала крупным планом голый пах
"Жаришка", "Очень сладко". 21-летняя Белодед показала крупным планом голый пах
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (100591)
2
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (84886)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (70850)
4
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (54876)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (54180)
6
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (44303)
7
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога (34746)
8
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски (32736)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS