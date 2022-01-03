Путин обсудил "гарантии безопасности России" с Эрдоганом

Президенты обменялись поздравлениями с Новым годом, подвели основные итоги двустороннего сотрудничества "и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией".

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", – говорится в заявлении Кремля.

Также президенты договорились о продолжении личных контактов.

В конце декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что противостояние между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО "достигло опасного уровня", и обещал, что Турция "не собирается игнорировать свои принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные связи с Россией".

Эрдоган в 2021 году несколько раз неоднократно заявлял, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана, но пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, утверждают в РФ, Россия "не является стороной конфликта" на Донбассе.