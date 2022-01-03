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Путин обсудил "гарантии безопасности России" с Эрдоганом

Эрдоган и Путин намерены продолжать "взаимовыгодное партнерство между Россией и Турцией"
Эрдоган и Путин намерены продолжать "взаимовыгодное партнерство между Россией и Турцией"
Фото: EPA (архив)

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил так называемые гарантии безопасности, которые Россия требует у НАТО и США. Разговор состоялся 2 января, сообщается на сайте Кремля.

Президенты обменялись поздравлениями с Новым годом, подвели основные итоги двустороннего сотрудничества "и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией".

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", – говорится в заявлении Кремля.

Также президенты договорились о продолжении личных контактов.

В конце декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что противостояние между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО "достигло опасного уровня", и обещал, что Турция "не собирается игнорировать свои принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные связи с Россией".

Эрдоган в 2021 году несколько раз неоднократно заявлял, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана, но пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, утверждают в РФ, Россия "не является стороной конфликта" на Донбассе.

Контекст:

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Как сообщали 28 декабря в Госдепартаменте США, диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности состоится 10 января, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО
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