Министр обороны Латвии назвал позором поведение Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину

Пабрикс заявил, что нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и немецких партнеров и в целом "нашему времени".

Он назвал "большой ошибкой" позицию представителей Социал-демократической партии Германии, которые хотят передать Украине военно-полевой госпиталь, а не вооружения.

Также, по его мнению, "немецкая блокада эстонских гаубиц Украине считается позорной позицией во всех трех странах Балтии, а также во всех странах Северной Европы". Пабрикс подчеркнул, что каждая страна имеет право защищать себя, а "если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот".

С одной стороны, сказал он, позиция Берлина – пацифистская послевоенная философия немецкого общества, а с другой – "очень тесные деловые и экономические связи между Германией и Россией".

Такое поведение Германии, по мнению латвийского министра, "бросает тень на все достижения, которые являются краеугольными камнями Европейского союза". Кроме того, политик уверен, что такая позиция Германии "больше не имеет ничего общего с ценностной внешней политикой".

Министр обороны Латвии подытожил интервью заявлением, что от Германии ждут "наконец, что она возьмет на себя ведущую роль в Европе и примет меры, причем не сегодня и не завтра, а еще вчера".