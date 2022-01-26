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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Участвуют более 20 кораблей. Россия начала военные учения в Черном море

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В учениях задействованы фрегаты, сторожевики, ракетные, десантные и противолодочные корабли
В учениях задействованы фрегаты, сторожевики, ракетные, десантные и противолодочные корабли
Фото: mil.ru

Черноморский флот РФ на фоне возможного полномасштабного вторжения России в Украину 26 января начал крупные военные учения, в Черное море вышли более 20 кораблей. О начале учений сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

К учениям привлечены фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

Экипажи должны провести ряд учений и тренировок: по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством и организации противовоздушной обороны в море.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Крым, Украина, Черное море, Черноморский флот РФ, агрессия, аннексия, военные учения, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, учения, корабли
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