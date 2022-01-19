Литва рассматривает прибытие российских военных на учения в Беларусь как прямую угрозу

Он сообщил, что в ближайшее время встрется с послами девяти стран НАТО, которые "активно способствуют укреплению безопасности Литвы".

"Мы обсудим ситуацию с безопасностью и представим действия Литвы по укреплению военной безопасности страны. В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизирующий фактор ситуации в сфере безопасности, но и как еще большую непосредственную угрозу для Литвы", – отметил Анушаускас.