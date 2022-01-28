США созывают заседание Совбеза ООН из-за российской агрессии и угрозы вторжения в Украину

Отмечается, что США решили созвать заседание Совбеза ООН после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами в Совбезе.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что на границе с Украиной дислоцировано более 100 тыс. российских военнослужащих и "Россия участвует в других дестабилизирующих действиях, направленных против Украины, что создает явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН".

"Члены Совета Безопасности должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Это не тот момент, чтобы ждать и наблюдать. Сейчас необходимо полное внимание совета, и мы надеемся на прямое и целенаправленное обсуждение в понедельник", – заявила постоянный представитель США при ООН.