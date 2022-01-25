В международной помощи нуждаются 2,9 млн украинцев – ООН

Он отметил, что речь идет в основном о пострадавших от конфликта на Донбассе и проживающих на территориях, которые не подконтрольны правительству Украины.
В ООН напомнили, что организация разработала план гуманитарного реагирования на 2022 год по Украине, он оценивается в $190 млн и предусматривает оказание помощи 1,8 млн украинцев.
"Гуманитарное сообщество в Украине стремится поддерживать народ Украины и решать существующие и потенциальные потребности, проявляя беспристрастность, независимость и нейтральность", – заявил Дюжаррик.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В октябре 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в стране 1,4 млн внутренних переселенцев.