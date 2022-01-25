В международной помощи нуждаются 2,9 млн украинцев – ООН

Он отметил, что речь идет в основном о пострадавших от конфликта на Донбассе и проживающих на территориях, которые не подконтрольны правительству Украины.

В ООН напомнили, что организация разработала план гуманитарного реагирования на 2022 год по Украине, он оценивается в $190 млн и предусматривает оказание помощи 1,8 млн украинцев.

"Гуманитарное сообщество в Украине стремится поддерживать народ Украины и решать существующие и потенциальные потребности, проявляя беспристрастность, независимость и нейтральность", – заявил Дюжаррик.