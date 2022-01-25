Ермак заявил, что отзыв законопроекта о переходном периоде не связан с предстоящей встречей советников лидеров "Нормандской четверки"

"Хотел бы с самого начала развеять некоторые фейки, которые в последнее время начали появляться в том числе и в украинских СМИ. Во-первых, что якобы Украина вынуждена была принять какое-то требование кого-то об отзыве законопроекта об основах государственной политики переходного периода. Не знаю, кто как, но могу сказать, что эта власть принимает только требования украинского народа. А основное требование украинского общества сегодня – сделать, чтобы избежать эскалации, над чем мы работаем 24/7. Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было", – заявил Ермак.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram 24 января заявила о необходимости доработки проекта закона.

"За полгода законопроект, к сожалению, так и не попал в повестку дня. Причиной тому является, во-первых, ряд критических замечаний от Венецианской комиссии, а во-вторых – недостаточная поддержка текущей редакции проекта со стороны депутатского корпуса... Недавно на круглом столе в Харькове обсуждали переходную юстицию с научным сообществом и общественным сектором. Прислушалась к мнению юристов-специалистов и приняла решение обратиться к правительству с просьбой дать возможность команде Минреинтеграции доработать законопроект о переходном периоде. В контексте доработки речь идет о положениях об уголовной ответственности, люстрации, праве на правдивую информацию, конвалидации и статусе Крыма", – заявила Верещук.

Советники лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) встретятся в Париже 26 января.