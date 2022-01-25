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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак заявил, что отзыв законопроекта о переходном периоде не связан с предстоящей встречей советников лидеров "Нормандской четверки"

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Ермак: Никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было
Ермак: Никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было
Фото: EPA

Отзыв законопроекта об основах государственной политики переходного периода не связан с предстоящей встречей в нормандском формате на уровне советников лидеров государств. Об этом в эфире канала ICTV 24 января заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, который будет участвовать в этих переговорах от Украины.

"Хотел бы с самого начала развеять некоторые фейки, которые в последнее время начали появляться в том числе и в украинских СМИ. Во-первых, что якобы Украина вынуждена была принять какое-то требование кого-то об отзыве законопроекта об основах государственной политики переходного периода. Не знаю, кто как, но могу сказать, что эта власть принимает только требования украинского народа. А основное требование украинского общества сегодня – сделать, чтобы избежать эскалации, над чем мы работаем 24/7. Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было", – заявил Ермак.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram 24 января заявила о необходимости доработки проекта закона. 

"За полгода законопроект, к сожалению, так и не попал в повестку дня. Причиной тому является, во-первых, ряд критических замечаний от Венецианской комиссии, а во-вторых – недостаточная поддержка текущей редакции проекта со стороны депутатского корпуса... Недавно на круглом столе в Харькове обсуждали переходную юстицию с научным сообществом и общественным сектором. Прислушалась к мнению юристов-специалистов и приняла решение обратиться к правительству с просьбой дать возможность команде Минреинтеграции доработать законопроект о переходном периоде. В контексте доработки речь идет о положениях об уголовной ответственности, люстрации, праве на правдивую информацию, конвалидации и статусе Крыма", – заявила Верещук.

Советники лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) встретятся в Париже 26 января.

Контекст:

Проект закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" был внесен в Верховную Раду 9 августа 2021 года.

Тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (сейчас занимает должность министра обороны), под руководством которого и разрабатывался законопроект, назвал его "фундаментальным". По его словам, цель документа – "безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения".

Официальные выводы Венецианской комиссии по проекту закона №5844 были утверждены 15–16 октября. В документе говорится, что положения украинского законопроекта являются скорее политическим руководством, чем нормативно-правовым актом.

Резников заявлял, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии при доработке законопроекта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Венецианская комиссия, нормандский формат, война в Украине, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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