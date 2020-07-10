Неотвратимость наказания – обязательное условие переходного правосудия – Минреинтеграции

Неотвратимость наказания должна стать основой стратегии переходного правосудия временно оккупированных территорий, которую разрабатывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, об этом заявили в Минреинтеграции Украины.

Для реинтеграции временно оккупированных территорий Украине необходимо обеспечить переходное правосудие, об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в ходе дискуссии "Правосудие ради будущего. Правовой путь для Украины в условиях вооруженного конфликта" 10 июля, сообщила пресс-служба министерства.

"Те, кто нарушал права человека, кто преследовал людей на той территории с оружием в руках, убивал, пытал, похищал людей, забирал и присваивал имущество, должны нести за это ответственность. Если мы не сможем обеспечить это, мы не обеспечим нормальную безопасную реинтеграцию этих территорий. Люди имеют право на справедливость. Переходное правосудие – это и есть о справедливости", – подчеркнул Яременко.

По его словам, неотвратимость наказания должна быть основой стратегии переходного правосудия временно оккупированных территорий.

На базе Минреинтеграции планируют создать рабочую группу для разработки пакета законопроектов по внедрению системы переходного правосудия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.