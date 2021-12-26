Верещук рассказала о планах на 3 тыс. квартир для переселенцев в 2022 году. Шмыгаль ранее говорил о 4 тыс.

"У нас есть амбициозная цель – 3 тыс. квартир в следующем году. Посмотрим, как получится, потому что если 500 квартир переселенцы получат при помощи Турции, то остальные 2500 – это нужно еще наработать", – сказала она.
Вице-премьер назвала обеспечение жильем переселенцев "очень болезненным вопросом".
"Только 12% из числа внутренне перемещенных лиц имеют собственное жилье. Все остальные либо арендуют, либо живут у родственников, либо решают вопрос иным образом. И это чрезвычайно большая проблема. Да, темпы обеспечения жильем в 2021 году в разы выше, чем в 2019-м. Но это очень мало в сравнении с потребностью. Поэтому мы сейчас идем на то, чтобы 2022 год объявить годом жилья", – объяснила Верещук.
По ее словам, помощи со стороны Германии, Канады, США, Великобритании недостаточно.
26 ноября во время рабочей поездки в Луганскую область премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в 2022 году планируется предоставить жилье 4 тыс. таких семей.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Эти события привели к переселению части жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей в другие регионы.
В ноябре 2020 года на тот момент замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают там около 700–800 тыс. человек.
В октябре 2021 года Шмыгаль говорил о 1,4 млн внутренних переселенцев.