Верещук рассказала о планах на 3 тыс. квартир для переселенцев в 2022 году. Шмыгаль ранее говорил о 4 тыс.

"У нас есть амбициозная цель – 3 тыс. квартир в следующем году. Посмотрим, как получится, потому что если 500 квартир переселенцы получат при помощи Турции, то остальные 2500 – это нужно еще наработать", – сказала она.

Вице-премьер назвала обеспечение жильем переселенцев "очень болезненным вопросом".

"Только 12% из числа внутренне перемещенных лиц имеют собственное жилье. Все остальные либо арендуют, либо живут у родственников, либо решают вопрос иным образом. И это чрезвычайно большая проблема. Да, темпы обеспечения жильем в 2021 году в разы выше, чем в 2019-м. Но это очень мало в сравнении с потребностью. Поэтому мы сейчас идем на то, чтобы 2022 год объявить годом жилья", – объяснила Верещук.

По ее словам, помощи со стороны Германии, Канады, США, Великобритании недостаточно.

26 ноября во время рабочей поездки в Луганскую область премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в 2022 году планируется предоставить жилье 4 тыс. таких семей.