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Верещук рассказала о планах на 3 тыс. квартир для переселенцев в 2022 году. Шмыгаль ранее говорил о 4 тыс.

Верещук назвала обеспечение жильем переселенцев "очень болезненным вопросом"
Верещук назвала обеспечение жильем переселенцев "очень болезненным вопросом"
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

В 2022 году в Украине намерены предоставить временно перемещенным лицам 3 тыс. квартир. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 26 декабря.

"У нас есть амбициозная цель – 3 тыс. квартир в следующем году. Посмотрим, как получится, потому что если 500 квартир переселенцы получат при помощи Турции, то остальные 2500 – это нужно еще наработать", – сказала она.

Вице-премьер назвала обеспечение жильем переселенцев "очень болезненным вопросом".

"Только 12% из числа внутренне перемещенных лиц имеют собственное жилье. Все остальные либо арендуют, либо живут у родственников, либо решают вопрос иным образом. И это чрезвычайно большая проблема. Да, темпы обеспечения жильем в 2021 году в разы выше, чем в 2019-м. Но это очень мало в сравнении с потребностью. Поэтому мы сейчас идем на то, чтобы 2022 год объявить годом жилья", – объяснила Верещук.

По ее словам, помощи со стороны Германии, Канады, США, Великобритании недостаточно.

26 ноября во время рабочей поездки в Луганскую область премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в 2022 году планируется предоставить жилье 4 тыс. таких семей.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Эти события привели к переселению части жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей в другие регионы.

В ноябре 2020 года на тот момент замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают там около 700–800 тыс. человек.

В октябре 2021 года Шмыгаль говорил о 1,4 млн внутренних переселенцев.

Теги: переселенцы, Ирина Верещук, жилье, реинтеграция, семья, вице-премьер, квартира, Денис Шмыгаль
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